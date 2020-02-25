Проти продюсерки "1+1" відкрито кримінальну справу

Поліція відкрила проти Олени Єремєєвої кримінальне провадження через зневажливі висловлювання про українську мову

Фото: facebook:1+1

Поліція відкрила проти Олени Єремєєвої кримінальне провадження через зневажливі висловлювання про українську мову

Як повідомляє RegioNews, про це написав нардеп фракції "Європейська Солідарність” Володимир Ар'єв, на своїй сторінці у Facebook з посиланням на відповідь керівника поліції Києва.

Провадження відкрили 10 лютого за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Нагадаємо, на початку лютого 2020 року в одному з ресторанів Києва відбулася презентація нового сезону телеканалу "1+1", який належить Коломойському. Під час заходу продюсерка каналу Олена Єремеєва зазначила, що "знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав, досить непросто".

За її словами, для нового весняного сезону на "1+1" зробили мелодрами російською мовою, "тому що українська складніше дається для цього жанру".