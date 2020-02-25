Голова Миколаївської ОДА Стадник "таємно" призначив першого заступника
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Пресупности.НЕТ.
Так, на посаду першого заступника голови Миколаївської облдержадміністрації призначили Сергія Бичкова.
Його прізвище з'явилося в переліку заступників Стадника на сайті облдержадміністрації, але в самій ОДА офіційно про це не повідомили. У вівторок, 25 лютого, Сергій Бичков вже в якості першого віце-губернатора, з'явився на нараді в ДСНС.
Сергій Бичков став одним з перших можливих членів команди Олександра Стадника, чиє прізвище розкрили. Спочатку голова ОДА говорив про те, що хоче призначити Бичкова своїм першим заступником. Він і ще один кандидат на посаду віце-губернатора Андрій Мартинюк повинні були ділити між собою обов'язки екс-заступника Валентина Гайдаржи, який контролював сфери інфраструктури, будівництва та житлово-комунального господарства. Які обов'язки входять в сферу діяльності Сергія Бичкова на сьогоднішній день, невідомо.
До призначення Бичков озаймав посаду директора комунального підприємства "Комунальник" в Бобринецькому районі Кіровоградської області.
Також варто додати, що Бичков подав відразу кілька декларацій. Така колізія виникла через те, що в своїй декларації від 27 грудня 2019 року як кандидата на посаду, він вказав неповну інформацію. Другу декларацію він подав 13 січня 2020 року.
Ще дві декларації – щорічна і перед звільненням були подані в один день – 23 лютого.
У них зазначено, що з нерухомого майна Бичков разом зі своєю сім'єю володіє п'ятьма квартирами – три в Києві, одна у селі Смоліне (Кіровоградська область), одна в Алушті (Крим), вісьмома земельними ділянками – дві в селі Гатне (Київська область), дві у селі Бобриця (Київська область), два у с.Смоліне, один в Музиківці (Херсонська область) і один в Нововознесенське (Кіровоградська область) Також Бичков з родичами задекларував три житлових будинки – два в Гатному, один у селі Смоліне, і один гараж в Києві.
Разом з сім'єю Бичков задекларував вісім транспортних засоби – камаз, міні-трактор Dongfeng DF 250, Infiniti QX-56, Toyota Avensis, Mercedes-Benz Sprinter 312D, Cherry Amulet, мотоцикл Bajaj Boxer BM 125 X і Toyota Avensis Verso.
Також віце-губернатор задекларував дві торгові марки. Крім того, Бичков вже встиг отримати в облдержадміністрації зарплату, в якості радника губернатора – 11 тисяч 140 гривень.
На рахунку в Приватбанку у Бичкова лежать в цілому 248 тисяч гривень і 46 доларів. В інших банках – 75 тисяч гривень, 5 тисяч євро і 30 тисяч доларів. Члени сім'ї задекларували загалом більше декількох мільйонів гривень і валюту.
Зазначимо, Олександр Стадник та Сергій Бичков є земляками – вони обидва народилися в селі Смоліне Кіровоградської області.
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