На Київщині чоловік виростив елітної коноплі на мільйон гривень

43-річний житель Обухівського району в підвалі облаштував теплицю, де вирощував елітні сорти коноплі

43-річний житель Обухівського району в підвалі облаштував теплицю, де вирощував елітні сорти коноплі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції в Київській області.

Фігурант справи дотримувався всіх правил вирощування продукту: використовував спеціальне освітлення, вентиляцію, дбав про температурний режим.

Отриманий нарковрожай чоловік розфасовував і зберігав у скляних банках, відрах та коробках.

Вдома в зловмисника поліцейські виявили та вилучили зелені рослини конопель, фасоване висушене наркозілля, різноманітне обладнання та банківські картки. Загалом поліцейські вилучили "товару" майже на мільйон гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування, поліцейські встановлюють коло інших осіб, причетних до даного правопорушення.