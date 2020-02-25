В аеропорту "Київ” не перевіряють температуру прибулих з Італії пасажирів
В аеропорту "Київ” (Жуляни) не проводяться заходи з перевірки температури пасажирів, які прилетіли з Італії.
Про це в коментарі виданню LIGA.net повідомила очільниця прес-служби аеропорту Галина Богданенко, передає RegioNews.
За її словами, сканери, які виявляють симптоми хвороби, в аеропорту відсутні, і жодними іншими способами перевірка теж не проводиться.
На запитання, чи прибували сьогодні рейси з Італії, Галина Богданенко зазначила, що близько другої години ночі аеропорт приймав рейс із Риму, і він здійснюється щоденно.
Нагадаємо, на Закарпатті госпіталізували хворого, який мав контакт з китайцем. Пізніше підтвердили, що в госпіталізованого жителя Закарпаття коронавірус не знайшли. Водночас в ОДА повідомили, що в Закарпатській області немає тестів для перевірки на коронавірус.
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