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25 лютого 2020, 18:07 4

За тиждень бойовики більше 20 разів не пустили ОБСЄ на окупований Донбас

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25 лютого 2020, 18:07 4
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За минулий тиждень збройні формування Російської Федерації 23 рази обмежили свободу пересування патрулів СММ ОБСЄ по окупованим територіям Донбасу
Фото: ua.usembassy.gov
За минулий тиждень збройні формування Російської Федерації 23 рази обмежили свободу пересування патрулів СММ ОБСЄ по окупованим територіям Донбасу

Про це RegioNews повідомили у штабі Операції об'єднаних сил.

"Майже половину від усіх відмов та затримок у доступі до непідконтрольних урядові України територій було зафіксовано на блокпості біля населеного пункту Верхньошироківське (кол. Октябр) на півдні Донецької області", - йдеться у повідомленні.

У щоденному звіті СММ ОБСЄ від 24 лютого 2020 року йдеться про чергові два випадки відмови патрулю Місії у проїзді на непідконтрольну урядові України територію через блокпост біля населеного пункту Верхньошироківське.

Крім того, бойовики відмовили патрулю Місії у проїзді і через блокпост біля населеного пункту Староласпа.

При цьому зазначається, що за спостереженнями представників СММ, інші цивільні транспортні засоби вільно проїжджали через блокпости в обох напрямках.

Нагадаємо, 23 лютого спостерігачі ОБСЄ чули приблизно 360 вибухів біля ділянки розведення в Золотому Луганської області


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