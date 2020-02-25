За тиждень бойовики більше 20 разів не пустили ОБСЄ на окупований Донбас

За минулий тиждень збройні формування Російської Федерації 23 рази обмежили свободу пересування патрулів СММ ОБСЄ по окупованим територіям Донбасу

Фото: ua.usembassy.gov

За минулий тиждень збройні формування Російської Федерації 23 рази обмежили свободу пересування патрулів СММ ОБСЄ по окупованим територіям Донбасу

Про це RegioNews повідомили у штабі Операції об'єднаних сил.

"Майже половину від усіх відмов та затримок у доступі до непідконтрольних урядові України територій було зафіксовано на блокпості біля населеного пункту Верхньошироківське (кол. Октябр) на півдні Донецької області", - йдеться у повідомленні.

У щоденному звіті СММ ОБСЄ від 24 лютого 2020 року йдеться про чергові два випадки відмови патрулю Місії у проїзді на непідконтрольну урядові України територію через блокпост біля населеного пункту Верхньошироківське.

Крім того, бойовики відмовили патрулю Місії у проїзді і через блокпост біля населеного пункту Староласпа.

При цьому зазначається, що за спостереженнями представників СММ, інші цивільні транспортні засоби вільно проїжджали через блокпости в обох напрямках.

Нагадаємо, 23 лютого спостерігачі ОБСЄ чули приблизно 360 вибухів біля ділянки розведення в Золотому Луганської області