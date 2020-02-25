За тиждень бойовики більше 20 разів не пустили ОБСЄ на окупований Донбас
Про це RegioNews повідомили у штабі Операції об'єднаних сил.
"Майже половину від усіх відмов та затримок у доступі до непідконтрольних урядові України територій було зафіксовано на блокпості біля населеного пункту Верхньошироківське (кол. Октябр) на півдні Донецької області", - йдеться у повідомленні.
У щоденному звіті СММ ОБСЄ від 24 лютого 2020 року йдеться про чергові два випадки відмови патрулю Місії у проїзді на непідконтрольну урядові України територію через блокпост біля населеного пункту Верхньошироківське.
Крім того, бойовики відмовили патрулю Місії у проїзді і через блокпост біля населеного пункту Староласпа.
При цьому зазначається, що за спостереженнями представників СММ, інші цивільні транспортні засоби вільно проїжджали через блокпости в обох напрямках.
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