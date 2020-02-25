У Запорізьській області затримали поліціянтів, які вимагали у шахраїв хабар у 5 тисяч доларів

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали радника начальника управління поліції Дніпра та керівника одного із секторів управління поліції із Запоріжжя

Фото: Державне бюро розслідувань

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали радника начальника управління поліції Дніпра та керівника одного із секторів управління поліції із Запоріжжя

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

Так, за інформацією джерела, правоохоронці вимагали від мешканки Мелітополя 5 тисяч доларів за непритягнення до відповідальності через шахрайське заволодіння будинком на березі Азовського моря.

24 лютого правоохоронців затримали під час одержання частини хабара. Зараз вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаних посад. Справою займаються прокуратура Запорізьської області та СБУ.

Якщо вину буде доведено, затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.