12:07  25 лютого
Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)
14:04  25 лютого
Зеленський наказав обмежити імпорт вугілля і електроенергії
17:13  25 лютого
У Рівненській облраді об’єдналися депутати п’яти фракцій
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2020, 17:52 6

У Запорізьській області затримали поліціянтів, які вимагали у шахраїв хабар у 5 тисяч доларів

Читайте также
на русском языке
25 лютого 2020, 17:52 6
Читайте также на русском языке
Слідчі Державного бюро розслідувань затримали радника начальника управління поліції Дніпра та керівника одного із секторів управління поліції із Запоріжжя
Фото: Державне бюро розслідувань
Слідчі Державного бюро розслідувань затримали радника начальника управління поліції Дніпра та керівника одного із секторів управління поліції із Запоріжжя

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

Так, за інформацією джерела, правоохоронці вимагали від мешканки Мелітополя 5 тисяч доларів за непритягнення до відповідальності через шахрайське заволодіння будинком на березі Азовського моря.

24 лютого правоохоронців затримали під час одержання частини хабара. Зараз вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаних посад. Справою займаються прокуратура Запорізьської області та СБУ.

Якщо вину буде доведено, затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.


хабар полицейские
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
Останні Популярні
Іванна Будник
Юрій Бутусов
Вахтанг Кіпіані
Всі блоги »
Корпорація Зе. Коломойський укріплюється на Житомирщині
25 лютого 2020, 12:00
Аеропорт на двох. Чи вдасться Ахметову відбити концесійні посягання Гончарука
24 лютого 2020, 10:40
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
Всі відео »
Балонь Андрій Богданович
Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »