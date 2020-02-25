Чернівецькі медики просять людей не панікувати через коронавірус
Про це пише RegioNews.
Брифінг щодо запобігання занесення та поширення коронавірусу на Буковині.Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Вівторок, 25 лютого 2020 р.
"Жінка вчора вилетіла з аеропорту Бергамо (Італія) і прилетіла в аеропорт Сучави (Румунія). Звідти автомобілем приїхала до Чернівців, - розповіла Марія Поліщук, заступниця директора Департаменту охорони здоров`я Чернівецької ОДА.
Жінка сама звернулася до лікарів зі скаргою на підвищення температури.
"Оскільки жінка могла контактувати із зараженими на коронавірус, її ізолювали. Взяті всі необхідні аналізи. Пацієнтці надається уся необхідна медична допомога, її стан стабільний".
Аналізи пацієнтки спочатку перевірять на грип, а лише потім, якщо тест на грип буде негативним, відправлять до Києва перевіряти на коронавірус.
Поки що жодного підтвердженого випадку коронавірусу в області немає.
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