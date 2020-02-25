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25 лютого 2020, 17:25 4

Міський голова Каховки вирішив звільнити одразу трьох заступників та секретаря

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25 лютого 2020, 17:25 4
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На наступній сесії Каховської міської ради винесуть питання про зняття з посад трьох заступників міського голови, секретаря міськради та призначення на ці посади нових людей
На наступній сесії Каховської міської ради винесуть питання про зняття з посад трьох заступників міського голови, секретаря міськради та призначення на ці посади нових людей

Про це йдеться у проектах рішень міської ради, передає RegioNews.

Так, депутатам пропонується звільнити першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олега Кожем’якіна, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Івана Орєхова, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олега Потоскуєва та секретаря Каховської міської ради VIІ скликання Володимира Мироненка.


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