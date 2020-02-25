Міський голова Каховки вирішив звільнити одразу трьох заступників та секретаря

На наступній сесії Каховської міської ради винесуть питання про зняття з посад трьох заступників міського голови, секретаря міськради та призначення на ці посади нових людей

На наступній сесії Каховської міської ради винесуть питання про зняття з посад трьох заступників міського голови, секретаря міськради та призначення на ці посади нових людей

Про це йдеться у проектах рішень міської ради, передає RegioNews. Так, депутатам пропонується звільнити першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олега Кожем’якіна, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Івана Орєхова, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олега Потоскуєва та секретаря Каховської міської ради VIІ скликання Володимира Мироненка.

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