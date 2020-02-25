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25 лютого 2020, 17:14 3

За тиждень бойовики в 4 рази частіше стали стріляти по позиціях ВСУ - штаб

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25 лютого 2020, 17:14 3
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Збройні формування Російської Федерації протягом минулого тижня збільшили кількість обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил із забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Збройні формування Російської Федерації протягом минулого тижня збільшили кількість обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил із забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це RegioNews повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

Зокрема, із заборонених артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння танку вони випустили близько 740 боєприпасів.

Да даними штабу, це у 4 рази більше у порівнянні з попереднім аналогічним періодом.

"Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін засуджує грубі порушення Мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаэмо, 24 лютого збройні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню.


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