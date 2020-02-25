Головного поліцейського Луцька звільнили з посади
Керівника Головного управління національної поліції у Волинській області Петра Шпигу звільнили із займаної посади
Керівника Головного управління національної поліції у Волинській області Петра Шпигу звільнили із займаної посади
Про це пише RegioNews з посиланням на "ВолиньUA".
Цьому кадровому рішенню передувала перевірка з Міністерства внутрішніх справ.
Петра Шпигу пов’язували з діяльністю незаконного салону інтимних послуг "Юнона" в центрі Луцька.
Інші джерела повідомляють, що Петра Шпигу переводять на вищу посаду. На даний час він перебуває у Києві.
Довідка: Петро Шпига – генерал поліції третього рангу.
9 квітня 2014 р. наказом виконувача обов`язків міністра внутрішніх справ Арсена Авакова був призначений начальником УМВС України у Волинській області.
З 6 листопада 2015 року – т.в.о начальника ГУНП у Волинській області,
з 5 грудня 2016 року – офіційно очолив управління на Волині.
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