Головного поліцейського Луцька звільнили з посади

Керівника Головного управління національної поліції у Волинській області Петра Шпигу звільнили із займаної посади

Фото: volynonline.com

Керівника Головного управління національної поліції у Волинській області Петра Шпигу звільнили із займаної посади

Про це пише RegioNews з посиланням на "ВолиньUA".

Цьому кадровому рішенню передувала перевірка з Міністерства внутрішніх справ.

Петра Шпигу пов’язували з діяльністю незаконного салону інтимних послуг "Юнона" в центрі Луцька.

Інші джерела повідомляють, що Петра Шпигу переводять на вищу посаду. На даний час він перебуває у Києві.

Довідка: Петро Шпига – генерал поліції третього рангу.

9 квітня 2014 р. наказом виконувача обов`язків міністра внутрішніх справ Арсена Авакова був призначений начальником УМВС України у Волинській області.

З 6 листопада 2015 року – т.в.о начальника ГУНП у Волинській області,

з 5 грудня 2016 року – офіційно очолив управління на Волині.

