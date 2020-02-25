Чернівчанку, у якої підозрюють коронавірус, ізолювали
Про це написала на своїй сторінці у Facebook лікар-інфекціоніст обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко.
До інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні потрапила жінка, яка приїхала з Італії. Лікарі перевіряють її на коронавірус. У неї відібрали зразки для досліджень.
Мій телефон уже гарячий. Шановні буковинці, не панікуйте!!! І я поясню чому : Нам заборонено поширювати інформацію про...Опубліковано Ольгою Кобевко Вівторок, 25 лютого 2020 р.
Лікар-інфекціоніст Ольга Кобевко на своїй сторінці у Фейсбук попросила буковинців не панікувати: "Шановні буковинці, не панікуйте!!! І я поясню чому:
Нам заборонено поширювати інформацію про підозри, під СТРАХОМ ЗВІЛЬНЕННЯ (протягом 2х годин маємо критично-скандальну ситуацію з керівництвом).
Ця людина ІЗОЛЬОВАНА - тобто обмежена в контакті. Тобто, ця людина вже не становить загрози для оточуючих! Це випадок підозри, лише відібрані зразки для досліджень, підтвердження ще не має!
Щодня на Буковину приїжджає велика кількість людей з регіонів зараження. А маючи інформацію про безсимптомне носійство та можливість інфікування без проявів хвороби - ніхто не знає, від кого і де саме можна заразитись!
Будьте обачні, дотримуйтесь правил гігієни, уникайте контактів з хворими та не відвідуйте масові заходи".
- 19:09 25 лютого Головним санітарним лікарем хочуть призначити заступницю глави МОЗ
- 19:07 25 лютого Ситуація на Донбасі: за день бойовики тричі стріляли по позиціях українців
- 19:00 25 лютого В Україні озвучили заходи, яких вживатимуть в разі епідемії коронавірусу
- 18:55 25 лютого На Львівщині сільського голову посадили за грати на 5 років
- 18:53 25 лютого На Буковині виділили півмільйона гривень на коронавірус
- 18:52 25 лютого У Херсоні тополя впала на багатоповерхівку
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги