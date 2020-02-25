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25 лютого 2020, 16:20 8

Чернівчанку, у якої підозрюють коронавірус, ізолювали

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25 лютого 2020, 16:20 8
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Лікарям заборонено поширювати інформацію будь-яку про підозри на коронавірус під страхом звільнення. У той же час потенційних носіїв коронавірусу, які приїхали на Буковину з уражених регіонів, набагато більше
Лікарям заборонено поширювати інформацію будь-яку про підозри на коронавірус під страхом звільнення. У той же час потенційних носіїв коронавірусу, які приїхали на Буковину з уражених регіонів, набагато більше

Про це написала на своїй сторінці у Facebook лікар-інфекціоніст обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко.

До інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні потрапила жінка, яка приїхала з Італії. Лікарі перевіряють її на коронавірус. У неї відібрали зразки для досліджень.

Мій телефон уже гарячий. Шановні буковинці, не панікуйте!!! І я поясню чому : Нам заборонено поширювати інформацію про...

Опубліковано Ольгою Кобевко Вівторок, 25 лютого 2020 р.

Лікар-інфекціоніст Ольга Кобевко на своїй сторінці у Фейсбук попросила буковинців не панікувати: "Шановні буковинці, не панікуйте!!! І я поясню чому:

Нам заборонено поширювати інформацію про підозри, під СТРАХОМ ЗВІЛЬНЕННЯ (протягом 2х годин маємо критично-скандальну ситуацію з керівництвом).

Ця людина ІЗОЛЬОВАНА - тобто обмежена в контакті. Тобто, ця людина вже не становить загрози для оточуючих! Це випадок підозри, лише відібрані зразки для досліджень, підтвердження ще не має!

Щодня на Буковину приїжджає велика кількість людей з регіонів зараження. А маючи інформацію про безсимптомне носійство та можливість інфікування без проявів хвороби - ніхто не знає, від кого і де саме можна заразитись!

Будьте обачні, дотримуйтесь правил гігієни, уникайте контактів з хворими та не відвідуйте масові заходи".


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