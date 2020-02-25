В Житомирській області споживачам повернуть мільйон за опалення
Про це повідомляють в управлінні Держпродспоживслужби Житомирської області, пише RegioNews.
"Встановлено, що суб’єкт господарювання застосовував тарифи на послугу з централізованого опалення, які сформовані з порушенням вимог Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, за рахунок завищення планових витрат на збут послуги централізованого опалення для населення, зокрема на 11,94 грн. за 1Гкал (з ПДВ) в чинному тарифі надавача послуги", – йдеться в повідомленні.
Підприємство зобов'язали привести тарифи до рівня економічно-обґрунтованих витрат, а також здійснити перерахунки та повернути споживачам зайво нараховану плату за послугу з централізованого опалення на загальну суму 1,22 млн.грн.
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