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25 лютого 2020, 16:08 5

В Житомирській області споживачам повернуть мільйон за опалення

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25 лютого 2020, 16:08 5
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У Бердичеві люди платили за теплопостачання за завищеними тарифами. У результаті перевірки ГУ Держпродспоживслужби підприємство-надавач послуг зобов'язали повернути споживачам зайво нараховану плату за централізоване опалення у розмірі 1,22 млн грн
У Бердичеві люди платили за теплопостачання за завищеними тарифами. У результаті перевірки ГУ Держпродспоживслужби підприємство-надавач послуг зобов'язали повернути споживачам зайво нараховану плату за централізоване опалення у розмірі 1,22 млн грн

Про це повідомляють в управлінні Держпродспоживслужби Житомирської області, пише RegioNews.

"Встановлено, що суб’єкт господарювання застосовував тарифи на послугу з централізованого опалення, які сформовані з порушенням вимог Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, за рахунок завищення планових витрат на збут послуги централізованого опалення для населення, зокрема на 11,94 грн. за 1Гкал (з ПДВ) в чинному тарифі надавача послуги", – йдеться в повідомленні.

Підприємство зобов'язали привести тарифи до рівня економічно-обґрунтованих витрат, а також здійснити перерахунки та повернути споживачам зайво нараховану плату за послугу з централізованого опалення на загальну суму 1,22 млн.грн.


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