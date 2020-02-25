В Криму відпустили затриманих українських рибалок - депутат

Затриманих 15 лютого в Азовському морі українських рибалок звільнено з-під арешту

Фото: Адміністрація морських портів України

Затриманих 15 лютого в Азовському морі українських рибалок звільнено з-під арешту

Про це повідомив у Facebook народний депутат фракції "Слуга народу” Павло Мельник, передає RegioNews.

Чотирьох українських рибалок, яких 15 лютого затримали в західній частині Азовського моря співробітники ФСБ в окупованому Криму, звільнено з-під арешту.

"Терміново! Українських рибалок звільнено! Щойно отримано інформацію, що українських рибалок: Сергія Гогу, Олексія Іванова, Василя Тюркеджи та Максима Тєрєхова, яких було затримано в Азовському морі 15 лютого 2020 року, звільнено!", - написав депутат.

Він уточнив, що телефоном Максим Тєрєхов зв’язався з рідними та повідомив, що стан всіх рибалок добрий та вони морем планують йти додому на власному судні.

Як повідомлялося раніше, співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму затримали судно з чотирма громадянами України на борту. Стверджувалося, що рибалки були без документів і нібито займалися незаконним виловом риби.

Головне управління Національної поліції України в АР Крим за фактом захоплення українського судна розпочало кримінальне провадження за статтями 146 та 278 Кримінального кодексу України.

Пізніше стали відомі імена затриманих рибалок, це мешканці села Райнівка Приморського району Запорізької області Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхов.