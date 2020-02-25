У Вінниці українські військові зустрілися з американськими колегами: що відомо

У Вінниці у Будинку офіцерів військові Повітряних Сил ЗСУ зустрілися з представниками американського Інституту з управління безпекою

Фото: прес-центр командування Повітряних Сил

У Вінниці у Будинку офіцерів військові Повітряних Сил ЗСУ зустрілися з представниками американського Інституту з управління безпекою

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на прес-службу командування повітряних сил ЗСУ.

Американські та українські військові працюють зараз над стратегією розвитку Повітряних Сил до 2035 року. Йдеться, зокрема, про перспективи переозброєння та взаємосумісність вітчизняної бойової авіації та країн-членів НАТО.

У прес-центрі командування Повітряних Сил ЗСУ додали, що над документом працюють спільно з американськими колегами майже рік.

Як повідомлялося раніше, у жовтні 2018 року Повітряні сили США та восьми інших країн взяли участь у військових навчаннях в Україні.