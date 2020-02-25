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25 лютого 2020, 15:29 7

Ще шестеро українців хочуть евакуюватися з Китаю - МЗС

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25 лютого 2020, 15:29 7
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Шестеро українців, які залишилися в Ухані і провінції Хубей після першої евакуації, виявили бажання повернутися в Україну
Шестеро українців, які залишилися в Ухані і провінції Хубей після першої евакуації, виявили бажання повернутися в Україну

Як передає RegioNews з посиланням на "Українську правду", про це начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко повідомив "Інтерфакс-Україна".

"Це перш за все ті, хто не зміг потрапити на борт літака під час попередньої евакуації, а також інші особи, які змінили свою думку", - уточнив він.

За його словами, всього в Китаї ще залишаються 39 громадян України.

Зараз посольство України в Китаї, а також генеральні консульства України в Гуанчжоу і Шанхаї здійснюють постійний моніторинг консульських округів, на які розділена повністю вся КНР, щодо бажання громадян України залишити територію Китаю, а також виявлення інших можливих потреб і допомоги.

Також Коваленко учтонив, що громадян не пустили на борт літака в зв'язку з підвищеною температурою тіла, тому вони залишилися в Ухані, але посольство надає їм допомогу, в тому числі фінансову, організаційну та сприяло в їх поселенні.

Чиновник додав, що зараз стан здоров'я людей задовільний, і поки тести на можливу наявність у них коронавируса не підтвердилися.

Нагадаємо, 20 лютого з китайського Уханя в Україну повернулися 48 українців і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).


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