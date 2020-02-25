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25 лютого 2020, 15:17 5

У Чернівцях госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус

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25 лютого 2020, 15:17 5
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Пацієнтку госпіталізували до інфекційного відділення обласної лікарні
Пацієнтку госпіталізували до інфекційного відділення обласної лікарні

Про це пише ІА АСС, повідомляє RegioNews.

До інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні потрапила жінка, яка приїхала з Італії. Лікарі перевіряють її на коронавірус.

Інформацію підтвердила Марія Поліщук, заступниця директора Департаменту охорони здоров`я Чернівецької ОДА: "Так, є такий випадок. Жінку госпіталізували. Все, що ми знаємо про неї наразі, - жінка приїхала з Італії. Лікарі її перевіряють".


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