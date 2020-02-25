У Чернівцях госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
Пацієнтку госпіталізували до інфекційного відділення обласної лікарні
Пацієнтку госпіталізували до інфекційного відділення обласної лікарні
Про це пише ІА АСС, повідомляє RegioNews.
До інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні потрапила жінка, яка приїхала з Італії. Лікарі перевіряють її на коронавірус.
Інформацію підтвердила Марія Поліщук, заступниця директора Департаменту охорони здоров`я Чернівецької ОДА: "Так, є такий випадок. Жінку госпіталізували. Все, що ми знаємо про неї наразі, - жінка приїхала з Італії. Лікарі її перевіряють".
На кордоні України з Румунією приїжджим почали вимірювати температуру
25 лютого 2020, 13:16На Львівщині виділять 25 млн гривень на профілактику коронавірусу
25 лютого 2020, 13:14Щотижня на Закарпатті кордон перетинає 500 бусів в Італію та назад
25 лютого 2020, 11:37
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
- 16:04 25 лютого В Криму відпустили раніше затриманих українських рибалок - депутат
- 16:02 25 лютого У Вінниці українські військові зустрілися з американськими колегами: що відомо
- 15:31 25 лютого Стрілянина у Дніпрі: поліція затримала п’ятьох чоловіків
- 15:29 25 лютого Ще шестеро українців хочуть евакуюватися з Китаю - МЗС
- 15:26 25 лютого На Миколаївщині п'яні учениці для забави розгромили кладовище
- 15:17 25 лютого У Чернівцях госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
Всі блоги »
Корпорація Зе. Коломойський укріплюється на Житомирщині
25 лютого 2020, 12:00
Аеропорт на двох. Чи вдасться Ахметову відбити концесійні посягання Гончарука
24 лютого 2020, 10:40
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
Олександр Стаднік
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації