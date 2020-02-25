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25 лютого 2020, 15:26 4

На Миколаївщині п'яні учениці для забави розгромили кладовище

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25 лютого 2020, 15:26 4
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На Миколаївщині поліцейські встановили двох учениць ліцею, які пошкодили надгробні плити на цвинтарі
На Миколаївщині поліцейські встановили двох учениць ліцею, які пошкодили надгробні плити на цвинтарі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Національної поліції в Миколаївської області.

Зі слів дівчат 17-ти та 15-ти років, у стані алкогольного сп’яніння вони таким чином розважалась.

За вчинене одна зі зловмисниць нестиме кримінальну відповідальність, відносно другої, молодшої, в силу віку вживатимуться заходи виховного характеру.

24 лютого вранці із заявою до поліції Вознесенська звернувся наглядач міського кладовища, який повідомив, що виявив пошкодженими декілька пам’ятних плит на могилах.

Поліцейські встановили, що до вказаного злочину причетні дві учениці ліцею. Свій вчинок вони пояснюють надмірним вжиттям алкоголю.

З розповіді дівчат, вини ногами та руками розбивали пам’ятники на могилах померлих людей заради розваги.

Слідчі Вознесенського відділу поліції за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 ККУ "Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого". Санкція статті передбачає покарання від штрафу до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до позбавлення волі на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють остаточну кількість пошкоджених пам’ятників та усіх потерпілих, після чого вирішуватиметься питання щодо оголошення старшій зі зловмисниць про підозру у скоєнні злочину.

Також поліцейські спілкуватимуться і з батьками учениць з приводу неналежного виховання дітей. Відповідно до законодавства, дорослі можуть понести адміністративну відповідальність за дії доньок.


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