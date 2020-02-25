В Івано-Франківську депутати виступили проти стандартів ЄС

Франківські депутати просять вилучити словосполучення "сексуальна орієнтація" і "гендерна ідентичність", не допустити ухвалення закону України "Про цивільне партнерство", ввести обов’язковий предмет "Християнська етика" та "Основи сім’ї"

Фото із сайту Івано-Франківської міської ради

Франківські депутати просять вилучити словосполучення "сексуальна орієнтація" і "гендерна ідентичність", не допустити ухвалення закону України "Про цивільне партнерство", ввести обов’язковий предмет "Християнська етика" та "Основи сім’ї"

Як повідомляє RegioNews, депутати Івано-Франківської міської ради звернулися до президента України, прем’єр-міністра, Парламенту з приводу запровадження в Україні гендерної ідеології. Далі неповний текст звернення.

Ми, депутати Івано-Франківської міської ради, стривожені тим, що фундамент держави руйнують - в Україні повним ходом впроваджується гендерна ідеологія.

У листопаді 2015 року Уряд затвердив "План дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року". Цей документ є дорожньою картою для адаптування українського законодавства до деяких негативних стандартів Європейського Союзу. План передбачає легалізацію так званого цивільного партнерства для одностатевих пар, всиновлення дітей трансґендерними особами, впровадження у навчальний та виховний процес тем про одностатеві стосунки як норму сексуальної поведінки, проведення так званих "маршів рівності" та інших видів пропаганди гомосексуалізму за державної підтримки, надання права бути донорами крові людям із різними формами ризикованої поведінки тощо.

У листопаді 2015 року Верховна Рада внесла зміни до Кодексу законів про працю, впроваджуючи словосполучення "ґендерна ідентичність" і "сексуальна орієнтація" як ознаки, за якими неможлива дискримінація. Таким чином, дискримінованими ставатимуть працівники та роботодавці, чий спосіб життя та трудова діяльність ґрунтуються на моральних, релігійних та т. п. цінностях.

Запровадження гендерної ідеології в українському суспільстві спрямоване на знищення традиційної християнської моделі сім’ї шляхом легалізації одностатевих шлюбів, поширення і розвиток в Україні різноманітних рухів ЛГБТ. З цією метою Робоча група з прав, свобод та обов’язків людини і громадянина Конституційної комісії підготувала проєкт нової редакції статті 51 Конституції України. Якщо у чинній Конституції України зазначено, що "Шлюб ґрунтується на вільній згоді чоловіка і жінки" то у запропонованому проєкті змін зазначено, що "Право на шлюб, створення сім’ї гарантується законом. Кожен з подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі і сім’ї". Тобто Робоча група пропонує вилучити конституційну норму про те, що сім’я є союзом чоловіка і жінки, а замість цього намагається закласти конституційну основу для легалізації одностатевого цивільного партнерства і так званих "шлюбів".

Виходячи із вищенаведеного, міська рада просить зберегти чинну редакцію статті 51 Конституції України. Вилучити словосполучення "сексуальна орієнтація" і "гендерна ідентичність" з Кодексу законів про працю України та з інших законів. Не допустити ухвалення закону України "Про цивільне партнерство" та прийняття Стамбульської конвенції. Виключити положення про статеве виховання, що ставлять за мету "подолання гендерних стереотипів". Ввести у всіх навчальних закладах України обов’язковий предмет "Християнська етика" та "Основи сім’ї". Заборонити пропаганду різних видів девіантної статевої поведінки, у тому числі у формі так званих "маршів рівності", "прайдів", "гей-парадів", "фестивалів квір-культури" тощо, що проходять в місцях масового дозвілля сімей з дітьми.