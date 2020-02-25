В Луганській області депутат міськради не задекларував майже 650 тисяч статків

В Луганській області депутату Сєвєродонецької міської ради VII скликання повідомили про підозру в декларуванні недостовірної інформації

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В Луганській області депутату Сєвєродонецької міської ради VII скликання повідомили про підозру в декларуванні недостовірної інформації

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прокуратуру Луганської області.

Слідством встановлено, що депутат у щорічній декларації не задекларував близько 644 тисяч гривень статків. Серед незадекларованого майна – земельні ділянки, корпоративні права, власні доходи та родини.

Депутат може отримати 2 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років – це максимальне покарання за такий злочин.