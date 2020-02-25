Е-квиток обійшовся Києву в півмільйона

З 1 квітня Київ перейде на е-квиток для оплати проїзду у всіх видах громадського транспорту. Впровадження проекту обійшлося столиці майже 504 млн грн

З 1 квітня Київ перейде на е-квиток для оплати проїзду у всіх видах громадського транспорту. Впровадження проекту обійшлося столиці майже 504 млн грн

Про це на сайті київської міськради розповів директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров, пише RegioNews. Е-квиток Києва - один з найдешевших в Україні. За один рік до системи електронного квитка були адаптовані тисячі триста двадцять шість одиниць наземного транспорту і 359 турнікетів в метро, ​​а також створено понад 4 тисячі місць продажу е-квитка. "Витрати на 1 одиницю транспортного засобу в Києві складають 206 тисяч грн. Ця сума менше в порівнянні з аналогічними проектами в інших містах України. Наприклад, у Львові при загальній кількості 638 одиниць на 1 одиницю транспортного засобу витратили 526,6 тисячі грн. А в Харкові, де налічується 451 транспортний засіб, установка е-квитка в одному коштувала приблизно 411 тисяч грн ", - повідомив Назаров. Нагадаємо, що в Києві вже тестують роботу е-квитка.

.