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25 лютого 2020, 14:38 3

Е-квиток обійшовся Києву в півмільйона

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25 лютого 2020, 14:38 3
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З 1 квітня Київ перейде на е-квиток для оплати проїзду у всіх видах громадського транспорту. Впровадження проекту обійшлося столиці майже 504 млн грн
З 1 квітня Київ перейде на е-квиток для оплати проїзду у всіх видах громадського транспорту. Впровадження проекту обійшлося столиці майже 504 млн грн

Про це на сайті київської міськради розповів директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров, пише RegioNews.

Е-квиток Києва - один з найдешевших в Україні. За один рік до системи електронного квитка були адаптовані тисячі триста двадцять шість одиниць наземного транспорту і 359 турнікетів в метро, ​​а також створено понад 4 тисячі місць продажу е-квитка.

"Витрати на 1 одиницю транспортного засобу в Києві складають 206 тисяч грн. Ця сума менше в порівнянні з аналогічними проектами в інших містах України. Наприклад, у Львові при загальній кількості 638 одиниць на 1 одиницю транспортного засобу витратили 526,6 тисячі грн. А в Харкові, де налічується 451 транспортний засіб, установка е-квитка в одному коштувала приблизно 411 тисяч грн ", - повідомив Назаров.

Нагадаємо, що в Києві вже тестують роботу е-квитка.


Київ е-квиток електронний квиток
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