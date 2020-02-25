Е-квиток обійшовся Києву в півмільйона
Про це на сайті київської міськради розповів директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров, пише RegioNews.
Е-квиток Києва - один з найдешевших в Україні. За один рік до системи електронного квитка були адаптовані тисячі триста двадцять шість одиниць наземного транспорту і 359 турнікетів в метро, а також створено понад 4 тисячі місць продажу е-квитка.
"Витрати на 1 одиницю транспортного засобу в Києві складають 206 тисяч грн. Ця сума менше в порівнянні з аналогічними проектами в інших містах України. Наприклад, у Львові при загальній кількості 638 одиниць на 1 одиницю транспортного засобу витратили 526,6 тисячі грн. А в Харкові, де налічується 451 транспортний засіб, установка е-квитка в одному коштувала приблизно 411 тисяч грн ", - повідомив Назаров.
Нагадаємо, що в Києві вже тестують роботу е-квитка.
- 16:04 25 лютого В Криму відпустили раніше затриманих українських рибалок - депутат
- 16:02 25 лютого У Вінниці українські військові зустрілися з американськими колегами: що відомо
- 15:31 25 лютого Стрілянина у Дніпрі: поліція затримала п’ятьох чоловіків
- 15:29 25 лютого Ще шестеро українців хочуть евакуюватися з Китаю - МЗС
- 15:26 25 лютого На Миколаївщині п'яні учениці для забави розгромили кладовище
- 15:17 25 лютого У Чернівцях госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги