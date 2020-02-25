Росія вперше за 8 років призначила торгового представника в Україні
Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав розпорядження про призначення Андрія Бабка торговим представником РФ в Україні
Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав розпорядження про призначення Андрія Бабка торговим представником РФ в Україні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відповідне розпорядження від 18 лютого, оприлюднене на офіційному порталі правової інформації.
"Призначити Бабко Андрія Володимировича торговим представником РФ в Україні, звільнивши його із займаної посади", - йдеться в документі.
За даними ЗМІ, посада торгового представника РФ в Україні була вакантною з лютого 2012 року, коли попередній торгпред Сергій Іванов вийшов на пенсію. З тих пір обов'язки торгового представника виконував Сергій Соломін.
ДОВІДКА: в 1997 році Бабко працював заступником голови Приморської торгово-промислової палати із зовнішніх зв'язків, з 2005 по 2011 рік обіймав посаду заступника торгпреда РФ в Китаї. З 2013 року він обіймав посаду торгового представника Росії в Вірменії.
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