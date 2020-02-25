У Кропивницькому чоловік помер від небезпечної інфекції
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на gre4ka.info.
Чоловік відчув себе зле, але не поспішав звертатися до лікарів. До реанімації міської лікарні його доправили вже у тяжкому стані. Врятувати пацієнта медикам не вдалося.
Зараз епідеміологи проводять усі необхідні аналізи, аби виявити, як кропивничанин міг підчепити збудник лептоспірозу.
Лептоспіроз - це гостре інфекційне захворювання, яке вражає печінку, нирки та нервову систему. Збудник в організм людини потрапляє з неякісною водою. Переносять інфекцію пацюки, собаки та велика рогата худоба, які виділяють лептоспіри разом із сечею.
Через два тижні після інфікування людина починає скаржитися на сильний головний та м’язовий болі, лихоманку. У хворого червоніють очі, а шкіра і склери жовтіють, адже збудник хвороби вражає печінку. Пацієнта з підозрою на лептоспіроз необхідно негайно ізолювати від оточуючих та почати інтенсивне лікування.
Як повідомлялося раніше, у 2012 році лептоспіроз зафіксували у двох районах Києва.
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