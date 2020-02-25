12:07  25 лютого
Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)
14:04  25 лютого
Зеленський наказав обмежити імпорт вугілля і електроенергії
11:01  25 лютого
Олександра Густелева призначили заступником мера Києва
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2020, 14:20 3

У запорізькій школі розпилили невідому речовину, четверо постраждалих

Читайте также
на русском языке
25 лютого 2020, 14:20 3
Читайте также на русском языке
Пригода трапилася в одному з навчальних закладів Запоріжжя у понеділок, 24 лютого
Фото: ОЦЕМД у Facebook
Пригода трапилася в одному з навчальних закладів Запоріжжя у понеділок, 24 лютого

Про це повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги, передає RegioNews.

Невідому речовину розпорошив у класі учень. На місце прибули чотири "швидких".

Медична допомога знадобилася чотирьом постраждалим: діти це чи вчителі, медики не уточнюють. Трьом постраждалим медичну допомогу надали на місці пригоди. Одного довелося ушпиталити.


медицина невідома речовина
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
Останні Популярні
Іванна Будник
Юрій Бутусов
Вахтанг Кіпіані
Всі блоги »
Корпорація Зе. Коломойський укріплюється на Житомирщині
25 лютого 2020, 12:00
Аеропорт на двох. Чи вдасться Ахметову відбити концесійні посягання Гончарука
24 лютого 2020, 10:40
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
Всі відео »
Олександр Стаднік
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »