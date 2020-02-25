У запорізькій школі розпилили невідому речовину, четверо постраждалих

Пригода трапилася в одному з навчальних закладів Запоріжжя у понеділок, 24 лютого

Фото: ОЦЕМД у Facebook

Пригода трапилася в одному з навчальних закладів Запоріжжя у понеділок, 24 лютого

Про це повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги, передає RegioNews. Невідому речовину розпорошив у класі учень. На місце прибули чотири "швидких". Медична допомога знадобилася чотирьом постраждалим: діти це чи вчителі, медики не уточнюють. Трьом постраждалим медичну допомогу надали на місці пригоди. Одного довелося ушпиталити.

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