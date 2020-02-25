Помер експрезидент Єгипту Хосні Мубарак

У Каїрі у віці 91 року помер колишній президент Єгипту Хосні Мубарак

Фото: news.sky.com

У Каїрі у віці 91 року помер колишній президент Єгипту Хосні Мубарак

Як повідомляє RegioNews із посиланням на ВВС, чиновник помер в одній з лікарень.

Причини смерті не називаються.

ДОВІДКА: Хосні Мубарак керував Єгиптом 30 років - з 1981 по 2011 рік.

Був повалений в результаті народного повстання взимку 2011 року, а у квітні був заарештований. У 2012 році Хосні Мубарака засудили до довічного ув’язнення за звинуваченням у причетності до загибелі учасників акцій протесту, в корупції і шпигунстві.

Після кількох судових процесів і переглядів справ ряд звинувачень були зняті, а у березні 2017 року касаційний суд виправдав 88-річного екс-президента і він вийшов на волю.