12:07  25 лютого
Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)
14:04  25 лютого
Зеленський наказав обмежити імпорт вугілля і електроенергії
11:01  25 лютого
Олександра Густелева призначили заступником мера Києва
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2020, 14:14 4

Помер експрезидент Єгипту Хосні Мубарак

Читайте также
на русском языке
25 лютого 2020, 14:14 4
Читайте также на русском языке
У Каїрі у віці 91 року помер колишній президент Єгипту Хосні Мубарак
Фото: news.sky.com
У Каїрі у віці 91 року помер колишній президент Єгипту Хосні Мубарак

Як повідомляє RegioNews із посиланням на ВВС, чиновник помер в одній з лікарень.

Причини смерті не називаються.

ДОВІДКА: Хосні Мубарак керував Єгиптом 30 років - з 1981 по 2011 рік.

Був повалений в результаті народного повстання взимку 2011 року, а у квітні був заарештований. У 2012 році Хосні Мубарака засудили до довічного ув’язнення за звинуваченням у причетності до загибелі учасників акцій протесту, в корупції і шпигунстві.

Після кількох судових процесів і переглядів справ ряд звинувачень були зняті, а у березні 2017 року касаційний суд виправдав 88-річного екс-президента і він вийшов на волю.


смерть Хосни Мубарак Египет
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
Останні Популярні
Іванна Будник
Юрій Бутусов
Вахтанг Кіпіані
Всі блоги »
Корпорація Зе. Коломойський укріплюється на Житомирщині
25 лютого 2020, 12:00
Аеропорт на двох. Чи вдасться Ахметову відбити концесійні посягання Гончарука
24 лютого 2020, 10:40
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
Всі відео »
Олександр Стаднік
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »