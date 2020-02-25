В Запоріжжі директор підприємства викрав більше пів мільйона коштів та залишив людей без тепла
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на Запорізьку місцеву прокуратуру.
Гроші, які викрав посадовець, виділялися підприємству на капітальний ремонт житлового будинку, розташованого у Дніпровському районі Запоріжжя.
Слідство встановило, що теплове обладнання, передбачене проектно-кошторисною документацією на суму понад 500 тисяч гривеньне було встановлено. Таким чином мешканці багатоквартирного будинку залишились без належного теплопостачання в зимовий період.
Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах), ч .1 ст. 366 (складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів) Кримінального кодексу України.
Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
- 16:04 25 лютого В Криму відпустили раніше затриманих українських рибалок - депутат
- 16:02 25 лютого У Вінниці українські військові зустрілися з американськими колегами: що відомо
- 15:31 25 лютого Стрілянина у Дніпрі: поліція затримала п’ятьох чоловіків
- 15:29 25 лютого Ще шестеро українців хочуть евакуюватися з Китаю - МЗС
- 15:26 25 лютого На Миколаївщині п'яні учениці для забави розгромили кладовище
- 15:17 25 лютого У Чернівцях госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги