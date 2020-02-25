В Запоріжжі директор підприємства викрав більше пів мільйона коштів та залишив людей без тепла

Запорізькою місцевою прокуратурою №3 спільно із працівниками поліції викрито директора підрядної організації, який вкрав бюджетні кошти

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Запорізькою місцевою прокуратурою №3 спільно із працівниками поліції викрито директора підрядної організації, який вкрав бюджетні кошти

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на Запорізьку місцеву прокуратуру.

Гроші, які викрав посадовець, виділялися підприємству на капітальний ремонт житлового будинку, розташованого у Дніпровському районі Запоріжжя.

Слідство встановило, що теплове обладнання, передбачене проектно-кошторисною документацією на суму понад 500 тисяч гривеньне було встановлено. Таким чином мешканці багатоквартирного будинку залишились без належного теплопостачання в зимовий період.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах), ч .1 ст. 366 (складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.