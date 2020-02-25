Запаси газу України скоротилися на чверть

Запаси газу в підземних сховищах України зменшилися на чверть з початку опалювального сезону - до 16,045 млрд куб. м, свідчать дані Оператора ГТС України на 23 лютого

Запаси газу в підземних сховищах України зменшилися на чверть з початку опалювального сезону - до 16,045 млрд куб. м, свідчать дані Оператора ГТС України на 23 лютого

При цьому добовий відбір газу знизився до 28,18 млн кубометрів. Тож з початку лютого використано менше мільярда кубометрів газу. Нагадаємо, 2 листопада 2019 року Україна почала відбір газу з підземних сховищ. Тоді через похолодання споживання газу в країні збільшилося до 110 млн кубометрів на добу. Як відомо, у 2019 році Україна підготувалася до зими, збільшивши запаси газу в ПСГ у 2,5 рази - до 10-річного максимуму. Найбільші в Європі підземні сховища були заповнені більш ніж на 70%. На піку в ПСГ знаходилося 21,785 млрд кубів газу.

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