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25 лютого 2020, 14:05 3

Запаси газу України скоротилися на чверть

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25 лютого 2020, 14:05 3
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Запаси газу в підземних сховищах України зменшилися на чверть з початку опалювального сезону - до 16,045 млрд куб. м, свідчать дані Оператора ГТС України на 23 лютого
Запаси газу в підземних сховищах України зменшилися на чверть з початку опалювального сезону - до 16,045 млрд куб. м, свідчать дані Оператора ГТС України на 23 лютого

При цьому добовий відбір газу знизився до 28,18 млн кубометрів.

Тож з початку лютого використано менше мільярда кубометрів газу.

Нагадаємо, 2 листопада 2019 року Україна почала відбір газу з підземних сховищ. Тоді через похолодання споживання газу в країні збільшилося до 110 млн кубометрів на добу.

Як відомо, у 2019 році Україна підготувалася до зими, збільшивши запаси газу в ПСГ у 2,5 рази - до 10-річного максимуму. Найбільші в Європі підземні сховища були заповнені більш ніж на 70%. На піку в ПСГ знаходилося 21,785 млрд кубів газу.


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