Сєвєродонецький міськвиборчком знову провалив засідання і "загубив" печатку

В Луганській області засідання Сєвєродонецької міської виборчої комісії не відбулося через відсутність кворуму 24 лютого

Фото: Вікіпедія

В Луганській області засідання Сєвєродонецької міської виборчої комісії не відбулося через відсутність кворуму 24 лютого

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку в Facebook депутатки міськради Олени Буткової.

За її словами, на засідання не з'явилися 10 членів комісії з числа так званої команди Сергія Шахова.

"Цікаво те, що ці 10 осіб напередодні ввечері в неділю стояли на сходинках закритої (вихідний день) будівлі міськради, вимагали пропустити їх всередину і публічно обурювалися, що їм перешкоджають у проведенні засідання", - йдеться в повідомленні Буткової.

Нагадаємо, в місті триває боротьба за владу між депутатською групою "сєверодончани" депутата Ігоря Буткова і так званою командою нардепа Сергія Шахова. Раніше ЦВК внесла зміни до складу міського виборчкому, замінивши 7 з 17-ти членів. В результаті більшість міськвиборчкому складається з представників команди Шахова. "Сєверодончани" Буткова назвали це "скупкою квот" Шаховим.

Шахову потрібен контроль над міськвиборчкомом, адже це дозволить змінювати склад депутатського корпусу мерії, позбавляючи повноважень бутковську більшість. Проте, через відсутність кворуму нові члени не змогли скласти присягу, а пізніше голова комісії Дмитро Шарко заявив про зникнення печатки і документів. Прихильники Шахова називають це саботажем і перешкоджанням роботі комісії.

"Довгий час, близько півтора років комісія не працювала взагалі. Рішення не приймалися, депутати не впорядковувалися... не відправлялися актуальні дані про депутатів у Центральну виборчу комісію. Цей саботаж дозволив створити групу "сєверодончани" Буткова, не допустити ряд депутатів до роботи... Мене в тому числі обмежував Ткачук (в.о. мера В'ячеслав Ткачук - прим. ред.) в депутатських повноваженнях. Зараз ситуація змінилася, ряд партій змінив своїх представників в комісії, і тепер комісія напрацьовує все згаяне. Напрацьовує списки депутатів... провела свою частину процедури з відкликання (депутатів - прим. ред.) за народною ініціативою... але в плани Сєвєродонецької міської ради не входить втрата влади... Ми бачили повідомлення, що нібито зникли печатка та документи, але ніхто нікуди не пропав. Вони (група Буткова - прим. ред.) вносять колапс, пишуть неправдиві заяви в поліцію", - заявив ексзаступник мера Сергій Зарецький.

Сєвєродонецька міська рада на підставі заяви Шарко про зникнення печатки вважає печатку недійсною, і всі документи, що надходять з комісії в міськвиборчком, залишає без розгляду.

Заступник міського голови Олексій Свєтіков (команда Буткова) також анонсував нове засідання міськвиборчкому на сьогодні, 25 лютого, о 18 годині вечора.