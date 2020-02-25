Зеленський наказав обмежити імпорт вугілля і електроенергії
Президент України Володимир Зеленський доручив міністру енергетики та захисту навколишнього середовища Олексію Оржелю обмежити імпорт вугілля і електроенергії
Президент України Володимир Зеленський доручив міністру енергетики та захисту навколишнього середовища Олексію Оржелю обмежити імпорт вугілля і електроенергії
Як повідомляє RegioNews, про це він заявив на нараді працівників вугільної галузі 25 лютого в Києві.
"Про який імпорт може йти мова, якщо країни, з яких ми імпортуємо, не пускають нас на свої ринки?", - сказав Зеленський.
При цьому гарант уточнив, що імпорт можливий виключно щодо певних марок вугілля, які не видобуваються всередині країни.
"Тому спочатку наше вугілля, наші шахтарі, наша електроенергія. А якщо якась марка у нас не видобувається - тільки тоді ми можемо піднімати питання імпорту цієї марки. І це термінове завдання", - уклав Зеленський.
Нагадаємо, також Зеленський доручив Оржелю провести повний аудит вугільних підприємств.
Раніше Зеленський наказав Кабміну за два місяці погасити заборгованність по зарплатах перед шахтарями.
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