Зеленський наказав обмежити імпорт вугілля і електроенергії

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру енергетики та захисту навколишнього середовища Олексію Оржелю обмежити імпорт вугілля і електроенергії

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру енергетики та захисту навколишнього середовища Олексію Оржелю обмежити імпорт вугілля і електроенергії

Як повідомляє RegioNews, про це він заявив на нараді працівників вугільної галузі 25 лютого в Києві.

"Про який імпорт може йти мова, якщо країни, з яких ми імпортуємо, не пускають нас на свої ринки?", - сказав Зеленський.

При цьому гарант уточнив, що імпорт можливий виключно щодо певних марок вугілля, які не видобуваються всередині країни.

"Тому спочатку наше вугілля, наші шахтарі, наша електроенергія. А якщо якась марка у нас не видобувається - тільки тоді ми можемо піднімати питання імпорту цієї марки. І це термінове завдання", - уклав Зеленський.

Нагадаємо, також Зеленський доручив Оржелю провести повний аудит вугільних підприємств.

Раніше Зеленський наказав Кабміну за два місяці погасити заборгованність по зарплатах перед шахтарями.