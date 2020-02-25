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25 лютого 2020, 13:57 3

Зеленському все ще вірять, а "Слуга народу" втрачає електорат

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25 лютого 2020, 13:57 3
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Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. 2038 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) оцінили перспективи кандидатів на виборах президента і парламента, якби вибори відбувалися в лютому 2020 року
Фото: kiis.com.ua
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. 2038 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) оцінили перспективи кандидатів на виборах президента і парламента, якби вибори відбувалися в лютому 2020 року

Про це свідчить пресреліз, опублікований КМІС, пише RegioNews.

Опитування показало, що найбільшу підтримку серед населення досі має Володимир Зеленський, за якого готові голосувати 44,2% серед тих, хто визначився зі своїм вибором (+14% порівняно з 2019 роком).

Друге-третє місця ділять Юрій Бойко (13,1%, порівняно з 2019 роком +1,4%) і Петро Порошенко (11,6%, порівняно з 2019 роком - 4,3%). Усі решта кандидатів не набирають навіть по 5% голосів. Не визначилася з вибором п’ята частина опитаних – 24,6%.

Якби вибори відбувалися в лютому 2020 року, до парламенту потрапили б "Слуга народу" (39,1%, - 4,1% порівняно з 2019 роком), "Опозиційна платформа – За життя" (15,6%, порівняно з 2019 роком +2,5%), "Європейська солідарність" (10,8%, порівняно з 2019 роком +2,7%), ВО "Батьківщина" (9%, порівняно з 2019 роком +0,8%).

Близькі до прохідного бар’єру "Сила і Честь" (4,6%, порівняно з 2019 роком +0,8%) і Радикальна партія (4,2%, порівняно з 2019 роком +0,2%).



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