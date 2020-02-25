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25 лютого 2020, 13:50 2

Наїзд на натовп людей в Німеччині: зросла кількість постраждалих

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25 лютого 2020, 13:50 2
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У Німеччині після того, як 24 лютого автомобіль в’їхав у юрбу людей на карнавалі у федеральній землі Гессен, травми отримали 52 людини
Фото: dw.com
У Німеччині після того, як 24 лютого автомобіль в’їхав у юрбу людей на карнавалі у федеральній землі Гессен, травми отримали 52 людини

Про це повідомлє RegioNews, посилаючись на Радіо Свобода.

За даними поліції, серед постраждалих у місті Фолькмарзен 18 дітей.

До лікарень потрапили 35 людей. Вік постраждалих коливається від двох до 85 років.

За підозрою в замаху на вбивство затримали 29-річного німця. Його ймовірні мотиви залишаються невідомими.

Нагадаємо, поліція федеральної землі Гессен заявила, що водій навмисне направив автомобіль у натовп на карнавалі в німецькому місті Фолькмарзені.

Раніше повідомлялося про 15 постраждалих.


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