Наїзд на натовп людей в Німеччині: зросла кількість постраждалих

У Німеччині після того, як 24 лютого автомобіль в’їхав у юрбу людей на карнавалі у федеральній землі Гессен, травми отримали 52 людини

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У Німеччині після того, як 24 лютого автомобіль в’їхав у юрбу людей на карнавалі у федеральній землі Гессен, травми отримали 52 людини

Про це повідомлє RegioNews, посилаючись на Радіо Свобода. За даними поліції, серед постраждалих у місті Фолькмарзен 18 дітей. До лікарень потрапили 35 людей. Вік постраждалих коливається від двох до 85 років. За підозрою в замаху на вбивство затримали 29-річного німця. Його ймовірні мотиви залишаються невідомими. Нагадаємо, поліція федеральної землі Гессен заявила, що водій навмисне направив автомобіль у натовп на карнавалі в німецькому місті Фолькмарзені. Раніше повідомлялося про 15 постраждалих.

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