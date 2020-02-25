Федина прийшла на допит у ДБР і запросила Зеленського на відкриту зустріч

Народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина прийшла 25 лютого на допит у Державне бюро розслідувань

Фото: facebook/FedynaSofiya

Народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина прийшла 25 лютого на допит у Державне бюро розслідувань

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укрінформ".

"Підозру мені було вручено раніше, сьогодні у мене — допит", - сказала вона.

Також Федина додала, що президент Володимир Зеленський "так і не наважився зустрітися зі мною і з Марусею Звіробій".

"Я ще раз звертаюся до президента Зеленського: якщо його настільки зачепили мої і Марусині слова від 26 жовтня 2019 року, - я запрошую на відкриту зустріч, з усією пресою, щоб ми перед камерами проговорили те, що відбулося", - зазначила нардеп.

ДОВІДКА: народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина отримала в Державному бюро розслідувань повідомлення про подозру у погрозах президенту Володимиру Зеленському.

Слідство вважає, що Федина була в змові і 26 жовтня 2019 року під час онлайн-трансляції з львівської кав'ярні "висловила усні погрози вбивством" щодо президента Володимира Зеленського.

У разі доведення провини, підозрюваній загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.