Данилов розповів, хто може увійти до складу патрулів на Донбасі

До спільних патрулів на території "ЛДНР" можуть увійти нацгвардійці, члени місцевих громад та представники ОБСЄ або іншої інституції, зброя буде тільки у нацгвардійців і прикордонників

Фото: РНБО

До спільних патрулів на території "ЛДНР" можуть увійти нацгвардійці, члени місцевих громад та представники ОБСЄ або іншої інституції, зброя буде тільки у нацгвардійців і прикордонників

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов LIGA.net. Говорячи про участь у таких патрулях місцевих жителів, які зареєстровані на території ОРДЛО, Данилов наголосив, що не йдеться про бойовиків і вбивць. "Люди, які брали участь у вбивствах українських громадян, не можуть бути прощені", - заявив він. Також Данилов зазначив, що йдеться про патрулювання території, а не кордону. За його словами, поки що неможливо сказати, якою буде реакція Росії на пропозицію про патрулів.

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