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25 лютого 2020, 12:29 3

Данилов розповів, хто може увійти до складу патрулів на Донбасі

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25 лютого 2020, 12:29 3
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До спільних патрулів на території "ЛДНР" можуть увійти нацгвардійці, члени місцевих громад та представники ОБСЄ або іншої інституції, зброя буде тільки у нацгвардійців і прикордонників
Фото: РНБО
До спільних патрулів на території "ЛДНР" можуть увійти нацгвардійці, члени місцевих громад та представники ОБСЄ або іншої інституції, зброя буде тільки у нацгвардійців і прикордонників

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов LIGA.net.

Говорячи про участь у таких патрулях місцевих жителів, які зареєстровані на території ОРДЛО, Данилов наголосив, що не йдеться про бойовиків і вбивць.

"Люди, які брали участь у вбивствах українських громадян, не можуть бути прощені", - заявив він.

Також Данилов зазначив, що йдеться про патрулювання території, а не кордону.

За його словами, поки що неможливо сказати, якою буде реакція Росії на пропозицію про патрулів.


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