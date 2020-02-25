Ексмеру Ірпеня Володимиру Карплюку "світить" до восьми років тюрми

Ірпінська місцева прокуратура вручила екс-меру Ірпеня Володимиру Карплюку обвинувальний акт та передала його до Ірпінського суду

Ірпінська місцева прокуратура вручила екс-меру Ірпеня Володимиру Карплюку обвинувальний акт та передала його до Ірпінського суду

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Громада Приірпіння."

"Підозру йому оголосила Генпрокуратура, але провадження було розпочате в нас. Торік генеральна прокуратура його витребувала, змінила підслідність за головним слідчим управлінням нацполіції. В поточному році вони передали кримінальне провадження до Ірпінського відділу поліції, нагляд у формі процесуального керівництва почали здійснювати прокурори Ірпінського відділу місцевої прокуратури”, – розповів Дмитрунь.

Як стало відомо, Карплюка звинувачують у привласненні, розтраті або заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Йдеться про розтрату 250 тис. грн під час будівництва в Ірпені парку "Центральний”.

Ця стаття передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.