Ексмеру Ірпеня Володимиру Карплюку "світить" до восьми років тюрми
Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Громада Приірпіння."
"Підозру йому оголосила Генпрокуратура, але провадження було розпочате в нас. Торік генеральна прокуратура його витребувала, змінила підслідність за головним слідчим управлінням нацполіції. В поточному році вони передали кримінальне провадження до Ірпінського відділу поліції, нагляд у формі процесуального керівництва почали здійснювати прокурори Ірпінського відділу місцевої прокуратури”, – розповів Дмитрунь.
Як стало відомо, Карплюка звинувачують у привласненні, розтраті або заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Йдеться про розтрату 250 тис. грн під час будівництва в Ірпені парку "Центральний”.
Ця стаття передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.
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