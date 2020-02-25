12:07  25 лютого
Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)
14:04  25 лютого
Зеленський наказав обмежити імпорт вугілля і електроенергії
11:01  25 лютого
Олександра Густелева призначили заступником мера Києва
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2020, 13:31 10

Ексмеру Ірпеня Володимиру Карплюку "світить" до восьми років тюрми

Читайте также
на русском языке
25 лютого 2020, 13:31 10
Читайте также на русском языке
Ірпінська місцева прокуратура вручила екс-меру Ірпеня Володимиру Карплюку обвинувальний акт та передала його до Ірпінського суду
Ірпінська місцева прокуратура вручила екс-меру Ірпеня Володимиру Карплюку обвинувальний акт та передала його до Ірпінського суду

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Громада Приірпіння."

"Підозру йому оголосила Генпрокуратура, але провадження було розпочате в нас. Торік генеральна прокуратура його витребувала, змінила підслідність за головним слідчим управлінням нацполіції. В поточному році вони передали кримінальне провадження до Ірпінського відділу поліції, нагляд у формі процесуального керівництва почали здійснювати прокурори Ірпінського відділу місцевої прокуратури”, – розповів Дмитрунь.

Як стало відомо, Карплюка звинувачують у привласненні, розтраті або заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Йдеться про розтрату 250 тис. грн під час будівництва в Ірпені парку "Центральний”.

Ця стаття передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.


Ірпінь Володимир Карплюк
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
Останні Популярні
Іванна Будник
Юрій Бутусов
Вахтанг Кіпіані
Всі блоги »
Корпорація Зе. Коломойський укріплюється на Житомирщині
25 лютого 2020, 12:00
Аеропорт на двох. Чи вдасться Ахметову відбити концесійні посягання Гончарука
24 лютого 2020, 10:40
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
Всі відео »
Олександр Стаднік
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »