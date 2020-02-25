Більшість нардепів прогуляли засідання Ради в лютому - КВУ

У лютому народні депутати меньше відвідували пленарні засідання Верховної Ради у порівнянні з іншими місяцями

Фото: ОПУ

У лютому народні депутати меньше відвідували пленарні засідання Верховної Ради у порівнянні з іншими місяцями

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані Комітета виборців України.

Так, впродовж лютого відбулося всього 13 пленарних засідань ВР. При цьому всі засідання Ради за місяць відвідали лише 178 народних депутатів, тобто, менше половини. Для порівняння: в грудні 2019 року всі засідання Ради відвідали 240 народних депутатів, листопаді – 299 депутатів.

За даними КВУ, серед фракцій Верховної Ради вищі показники відвідування в депутатів "Слуги Народу", "Голосу" та "Європейської солідарності". Так, в середньому на засіданнях Ради було присутні 75% депутатів СН, 67% депутатів "Голосу" та 62% - "ЄС". Нижчі результати в "Опозиційної платформи – За життя" – 57% та ВО "Батьківщина" - 55%.

Однак ці цифри все ж є значно нижчими, аніж місяцем раніше, в січні 2020. Тоді в середньому на засіданнях Ради були зареєстровані 80% депутатів ЄС, 79% - СН, 72% - ВО "Батьківщина", 71% - "Голосу", 67% - ОПЗЖ.

"На початку лютого парламент перейшов до розгляду змін до Земельного кодексу. Зокрема, до голосування в сесійній залі поправок народних депутатів. Традиційно це та процедура, яка не привертає особливої уваги парламентарів. Більшість поправок депутатами не враховується, а їх розгляд є швидше формальним, аніж реальним механізмом вплинути на текст законопроекту. Ймовірно, саме це й стало причиною зниження активності депутатів у лютому", - заявив голова КВУ Олексій Кошель.

ДОВІДКА: До складу Верховної Ради входить 450 депутатів, що обираються на п'ятирічний термін на основі загального, прямого і рівного виборчого права шляхом таємного голосування. Для повноважності Верховної Ради повинні бути обрані не менше двох третин від її конституційного складу (тобто 300 народних депутатів).