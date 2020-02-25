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25 лютого 2020, 13:20 5

На території одеської школи вирізали шматок асфальту через розлиту хімречовину

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25 лютого 2020, 13:20 5
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У школі №24 Суворовського району, в якій минулого тижня розли лізол, з учорашнього дня відновили уроки
Фото: Думская
У школі №24 Суворовського району, в якій минулого тижня розли лізол, з учорашнього дня відновили уроки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.

Як розповіла начальник департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич, на місці розливу небезпечного хімікату довелося вирізати асфальт.

За словами Буйневич, речовину розлив підсобний робітник, який ніс ємність з кабінету хімії в підвал для подальшої утилізації. По дорозі банка розбилась — робітник намагався змити розлите водою, чим тільки погіршив ситуацію.

У підвалі школі були знайдені ще 10 ємностей з біологічною отрутою, якк вилучили співробітники ДСНС.

На сайті департаменту повідомляється, що за результатами проведених досліджень всі показники в межах норми, тому небезпеки перебування в школі та на її території для учнів немає.

Нагадаємо, минулої п'ятниці у цій школі відчули їдкий хімічний запах, через який учнів школи довелося евакуювати. Прибулі на місце фахівці хіміко-радіометричної лабораторії ДСНС встановили, що у дворі школи був розлитий лізол — розчин очищених фенолів в калійному милі.

До початку XXI століття лізол широко застосовувався для дезінфекції та дезінсекції приміщень і різних предметів, а також у ветеринарії.

У високих концентраціях він небезпечний для життя, тому був заборонений Всесвітньою Організацією охорони Здоров'я. У свою чергу за висновком експертизи, концентрація речовини в повітрі спочатку не несла небезпеки для людей. За фактом події поліція розпочала кримінальне провадження.


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