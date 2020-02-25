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25 лютого 2020, 13:16 7

На кордоні України з Румунією приїжджим почали вимірювати температуру

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25 лютого 2020, 13:16 7
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На КПП "Порубне" в Чернівецькій області прикордонники також проводять опитування про самопочуття і чекають отримання безконтактних термометрів
На КПП "Порубне" в Чернівецькій області прикордонники також проводять опитування про самопочуття і чекають отримання безконтактних термометрів

Про це повідомив Сергій Бровко, речник Чернівецького прикордонного загону, пише RegioNews.

"Поки проводимо опитування громадян про їхнє самопочуття, чи нема в них первинних ознак ГРВІ. Найближчим часом очікуємо отримання безконтактних термометрів, а поки вимірюємо температуру контактними градусниками, але за згоди громадян", - розповів Сергій Бровко.

"Також сьогодні на Порубному працівників прикордонної служби навчатимуть, як діяти у разі виявлення осіб з ймовірними ознаками коронавірусу. Їм розповідатимуть, як правильно вимірювати температуру безконтактними термометрами, куди ізольовувати людину з підозрою на коронавірус тощо".


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