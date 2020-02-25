На кордоні України з Румунією приїжджим почали вимірювати температуру
На КПП "Порубне" в Чернівецькій області прикордонники також проводять опитування про самопочуття і чекають отримання безконтактних термометрів
На КПП "Порубне" в Чернівецькій області прикордонники також проводять опитування про самопочуття і чекають отримання безконтактних термометрів
Про це повідомив Сергій Бровко, речник Чернівецького прикордонного загону, пише RegioNews.
"Поки проводимо опитування громадян про їхнє самопочуття, чи нема в них первинних ознак ГРВІ. Найближчим часом очікуємо отримання безконтактних термометрів, а поки вимірюємо температуру контактними градусниками, але за згоди громадян", - розповів Сергій Бровко.
"Також сьогодні на Порубному працівників прикордонної служби навчатимуть, як діяти у разі виявлення осіб з ймовірними ознаками коронавірусу. Їм розповідатимуть, як правильно вимірювати температуру безконтактними термометрами, куди ізольовувати людину з підозрою на коронавірус тощо".
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