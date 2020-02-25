На Львівщині виділять 25 млн гривень на профілактику коронавірусу
"На профілактику та реагування можливих випадків зараження коронавірусом скерують до 25 мільйонів гривень. Відповідне рішення сьогодні ухвалили під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Львівській ОДА, - повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку голови Львівської облдержадміністрації Максима Козицького у facebook.
Усі процедури закупівель проведуть у найшвидші терміни за спрощеною процедурою.
Необхідно в найоптимальніші терміни опрацювати всі механізми, аби якнайшвидше мати можливість закупити необхідні речі. Йдеться перш за все про засоби захисту, безконтактні термометри та медичне обладання, таке як апарати штучної вентиляції легень тощо, йдеться в дописі.
Кошти вивільнять із обласного бюджету та резервного фонду Львова.
Нагадаємо, на Закарпатті госпіталізували хворого, який мав контакт з китайцем. В Закарпатській ОДА прийнято рішення провести 25 лютого засідання тимчасової протиепідемічної комісії при ОДА.
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