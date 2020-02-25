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25 лютого 2020, 14:52 7

Комітет Клочка стане майданчиком для узгодження позицій вітчизняних та європейських експертів щодо децентралізації

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25 лютого 2020, 14:52 7
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Ми завжди відкриті та готові дискутувати з зацікавленими сторонами, вітчизняними та міжнародними експертами з будь-яких питань, які викликають суспільний інтерес. Зокрема, щодо змін до Конституції в частині децентралізації
Ми завжди відкриті та готові дискутувати з зацікавленими сторонами, вітчизняними та міжнародними експертами з будь-яких питань, які викликають суспільний інтерес. Зокрема, щодо змін до Конституції в частині децентралізації

Про це заявив голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко в ході презентації плану публічного обговорення змін до Конституції України в частині децентралізації у вівторок, 25 лютого, пише RegioNews.

"Я впевнений, що Комітет уже сьогодні є тією платформою, яка має консенсус не тільки між політичними фракціями та течіями. Бо сьогодні і громадські організації, і асоціації мають вільний доступ і можливість бути почутими як Комітетом, так і Міністерством розвитку громад та територій", — зазначив очільник Комітету.

Він також наголосив, що реформа децентралізації має і буде продовжена, але у тісній співпраці та в постійних консультаціях безпосередньо з представниками місцевого самоврядування та територіальних громад.

За словами Андрія Клочка, ключовим завдання його, як Голови Комітету та представника монобільшості у парламенті є впровадження децентралізації влади відповідно до європейських норм.


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