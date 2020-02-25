Комітет Клочка стане майданчиком для узгодження позицій вітчизняних та європейських експертів щодо децентралізації
Про це заявив голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко в ході презентації плану публічного обговорення змін до Конституції України в частині децентралізації у вівторок, 25 лютого, пише RegioNews.
"Я впевнений, що Комітет уже сьогодні є тією платформою, яка має консенсус не тільки між політичними фракціями та течіями. Бо сьогодні і громадські організації, і асоціації мають вільний доступ і можливість бути почутими як Комітетом, так і Міністерством розвитку громад та територій", — зазначив очільник Комітету.
Він також наголосив, що реформа децентралізації має і буде продовжена, але у тісній співпраці та в постійних консультаціях безпосередньо з представниками місцевого самоврядування та територіальних громад.
За словами Андрія Клочка, ключовим завдання його, як Голови Комітету та представника монобільшості у парламенті є впровадження децентралізації влади відповідно до європейських норм.
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