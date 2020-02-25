Голову Чернівецької облради Івана Мунтяна усунули від ведення сесії

У Чернівцях розпочалася сесія облради з бюджетних питань. На сесії зареєструвалися 35 депутатів. Засідання вів голова обласної ради Іван Мунтян, проте згодом, на вимогу депутатів, його замінила перша заступниця голови Інга Маковецька

У Чернівцях розпочалася сесія облради з бюджетних питань. На сесії зареєструвалися 35 депутатів. Засідання вів голова обласної ради Іван Мунтян, проте згодом, на вимогу депутатів, його замінила перша заступниця голови Інга Маковецька

Про це пише RegioNews.

Під час сесії виступив депутат Іван Шевчук від фракції БПП "Солідарність". "Депутати облради потрапили у ганьбу через нещодавні події із звинуваченнями про те, що нібито депутатам платять за голоси. Під вашим керівництвом ми брати участь у сесії не будемо. Просимо вас передати головування сесії першому заступнику до завершення слідства", - звернувся депутат до Івана Мунтяна.

Колишній губернатор, депутат Олександр Фищук від БПП підтримав заяву Шевчука.

"Скільки працюю в політиці, не пам'ятаю таких ситуацій. Був минулого тижня на допиті. Не буду говорити все, бо не можу. Але володію надзвичайно великою інформацією. Маю вибачитись перед правоохоронцями - за те, що раніше я заступився за Мунтяна. Якби у мене тоді було більше інформації, я би знав її краще, і не робив би таких заяв", - сказав Фищук.

У свою чергу Іван Мунтян переконував присутніх, що діяв виключно в інтересах місцевої громади. Водночас Іван Мунтян сказав, що не заперечує, щоб сесією головував хтось інший.

Станом на 12:00 сесію почала вести перший заступник голови облради Інга Маковецька. При цьому Мунтян також сидить у президії поруч з нею.

Як відомо, Іванові Мунтяну, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди розміром 180 тисяч доларів, суд, окрім призначеної застави в 10 млн грн, заборонив спілкуватися із підозрюваним у цій справі бізнесменом Юрієм Кушніром, а також рядом свідків, серед яких – депутати обласної ради і перша заступниця голови Чернівецької облради Інга Маковецька.

Раніше детектив і прокурор просили суд відсторонити Івана Мунтяна від посади на два місяці. Проте, суд залишив на посаді голову Чернівецької обласної ради.