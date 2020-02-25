Голову Чернівецької облради Івана Мунтяна усунули від ведення сесії
Про це пише RegioNews.
Під час сесії виступив депутат Іван Шевчук від фракції БПП "Солідарність". "Депутати облради потрапили у ганьбу через нещодавні події із звинуваченнями про те, що нібито депутатам платять за голоси. Під вашим керівництвом ми брати участь у сесії не будемо. Просимо вас передати головування сесії першому заступнику до завершення слідства", - звернувся депутат до Івана Мунтяна.
Колишній губернатор, депутат Олександр Фищук від БПП підтримав заяву Шевчука.
"Скільки працюю в політиці, не пам'ятаю таких ситуацій. Був минулого тижня на допиті. Не буду говорити все, бо не можу. Але володію надзвичайно великою інформацією. Маю вибачитись перед правоохоронцями - за те, що раніше я заступився за Мунтяна. Якби у мене тоді було більше інформації, я би знав її краще, і не робив би таких заяв", - сказав Фищук.
У свою чергу Іван Мунтян переконував присутніх, що діяв виключно в інтересах місцевої громади. Водночас Іван Мунтян сказав, що не заперечує, щоб сесією головував хтось інший.
Станом на 12:00 сесію почала вести перший заступник голови облради Інга Маковецька. При цьому Мунтян також сидить у президії поруч з нею.
Як відомо, Іванові Мунтяну, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди розміром 180 тисяч доларів, суд, окрім призначеної застави в 10 млн грн, заборонив спілкуватися із підозрюваним у цій справі бізнесменом Юрієм Кушніром, а також рядом свідків, серед яких – депутати обласної ради і перша заступниця голови Чернівецької облради Інга Маковецька.
Раніше детектив і прокурор просили суд відсторонити Івана Мунтяна від посади на два місяці. Проте, суд залишив на посаді голову Чернівецької обласної ради.
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