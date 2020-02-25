Телеканал ATR просить фінансової підтримки у Європарламенту і Єврокомісії

Кримськотатарський телеканал ATR звернувся за фінансовою підтримкою до Європейського парламенту та Європейської комісії

Фото: ATR

Кримськотатарський телеканал ATR звернувся за фінансовою підтримкою до Європейського парламенту та Європейської комісії

Відповідне звернення телеканал опублікував 24 лютого, передає RegioNews.

"Європейський парламент у резолюції "Щодо ситуації з дотриманням прав людини в Криму, зокрема прав кримських татар", схваленої 4 лютого 2016 року, засудив незаконне закриття засобів масової інформації, зокрема телеканалу ATR, що має широке поширення серед кримськотатарського населення, і закликав Європейську комісію розширити необхідну фінансову допомогу для забезпечення функціонування цього та інших засобів масової інформації у вигнанні в Україні", – сказано у зверненні

Співробітники телеканалу заявили, що "сьогодні як ніколи потребують такої фінансової допомоги з боку інститутів Європейського союзу", оскільки ATR знаходиться на межі закриття і втрачає надії на отримання найближчим часом допомоги з боку української держави.

Раніше повідомлялося, що в нинішньому році кримськотатарський телеканал ATR отримає фінансування з держбюджету.

Довідка: ATR входить до складу холдингу Ленура Іслямова разом з дитячим каналом Lale і радіостанцією Meydan. Ленур Іслямов володіє 97,34% ATR, міноритарні співвласники – Рефат Чубаров, Мавиле Ісмаілова, Іса Хайбуллаев. Отримує фінансову підтримку з державного бюджету з 2016 року за рахунок бюджетної програми розселення та облаштування кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з території України.