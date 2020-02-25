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25 лютого 2020, 13:20 8

Зеленський відклав свій візит до Нових Санжар

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25 лютого 2020, 13:20 8
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Президент України Володимир Зеленський відклав свій візит до Нових Санжар Полтавської області, де у медичному центрі проходять реабілітацію евакуйовані із китайської провінції Ухань українці та члени екіпажу
Фото: Офіс президента України
Президент України Володимир Зеленський відклав свій візит до Нових Санжар Полтавської області, де у медичному центрі проходять реабілітацію евакуйовані із китайської провінції Ухань українці та члени екіпажу

Про це повідомляють RegionNews із посиланням на Кременчуцьку Газету.

Глава держави скасував свій візит до Полтавщини, який мав відбутися днями. Повідомляють, що Володимир Зеленський відвідає область у березні. Але конкретну дату поки не називають.

Нагадаємо, що під час робочої поїздки областю Володимир Зеленський планував відвідати і селище Нові Санжари, де все ще знаходяться українці, евакуйовані з охопленої небезпечним коронавірусом китайської провінції Ухань.

Як повідомлялося раніше, евакуйовані через епідемію коронавірусу із китайської провінції Ухань українці почуваються добре, станом на 24 лютого у них не виявлено жодних ознак небезпечного захворювання.


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