Чорновіл оголосили підозру через напад на журналіста
Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Слідством встановлено, що 18 жовтня 2019 року колишній народний депутат перешкоджала роботі журналіста під час висвітлення ним подій, які відбувались у залі судового засідання. Підозрювана відібрала у працівника ЗМІ телефон та припинила здійснення відеозапису", - йдеться у повідомленні.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора.
У разі доведення провини підозрюваній загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.
Прізвище нардепа не уточнюється.
За даними агентства "Інтерфакс-Україна", мова йде про колишнього народного депутата від "Народного фронту" Тетяну Чорновол, яка 18 жовтня була присутня під час засідання Апеляційного адміністративного суду Києва, який розглядав питання про запобіжний захід її однопартійцю, колишньому народному депутату Сергію Пашинському.
В жовтні 2019 року голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко повідомляв, що під час судового засідання телефон забрали в журналіста видання "Правовий контроль Україна" Дмитра Кучера.
- 16:02 25 лютого У Вінниці українські військові зустрілися з американськими колегами: що відомо
- 15:31 25 лютого Стрілянина у Дніпрі: поліція затримала п’ятьох чоловіків
- 15:29 25 лютого Ще шестеро українців хочуть евакуюватися з Китаю - МЗС
- 15:26 25 лютого На Миколаївщині п'яні учениці для забави розгромили кладовище
- 15:17 25 лютого У Чернівцях госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 15:11 25 лютого Журналісти регіональних філій Суспільного вийшли на акції протесту
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги