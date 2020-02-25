Чорновіл оголосили підозру через напад на журналіста

Народному депутату України VIII скликання повідомили про підозру у перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста

Фото: facebook/tchornovol

Народному депутату України VIII скликання повідомили про підозру у перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

"Слідством встановлено, що 18 жовтня 2019 року колишній народний депутат перешкоджала роботі журналіста під час висвітлення ним подій, які відбувались у залі судового засідання. Підозрювана відібрала у працівника ЗМІ телефон та припинила здійснення відеозапису", - йдеться у повідомленні.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора.

У разі доведення провини підозрюваній загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

Прізвище нардепа не уточнюється.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", мова йде про колишнього народного депутата від "Народного фронту" Тетяну Чорновол, яка 18 жовтня була присутня під час засідання Апеляційного адміністративного суду Києва, який розглядав питання про запобіжний захід її однопартійцю, колишньому народному депутату Сергію Пашинському.

В жовтні 2019 року голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко повідомляв, що під час судового засідання телефон забрали в журналіста видання "Правовий контроль Україна" Дмитра Кучера.