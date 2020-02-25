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25 лютого 2020, 12:22

В анексованому Криму зафіксували понад 300 фактів переслідування журналістів

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25 лютого 2020, 12:22
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Правозахисники зафіксували понад 300 фактів переслідування журналістів і блогерів в Криму
Фото: Pexels
Правозахисники зафіксували понад 300 фактів переслідування журналістів і блогерів в Криму

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Крым.Реалии.

Понад 300 фактів переслідування зфиксировано за шість років анексії Росією з боку російських можновладців та силових структур. Про це йдеться у звіті про утиски свободи слова в Криму, підготовленому Центром прав людини ZMINA і Кримської правозахисною групою..

Так, згідно з опублікованою інформацією, за період анексії зафіксували:

  • 11 кримінальних і 13 адміністративних справ проти журналістів і блогерів
  • 23 фізичних нападу
  • 20 обшуків
  • 8 випадків тортур
  • 47 довільних затримань

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