В анексованому Криму зафіксували понад 300 фактів переслідування журналістів

Правозахисники зафіксували понад 300 фактів переслідування журналістів і блогерів в Криму

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Правозахисники зафіксували понад 300 фактів переслідування журналістів і блогерів в Криму

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Крым.Реалии.

Понад 300 фактів переслідування зфиксировано за шість років анексії Росією з боку російських можновладців та силових структур. Про це йдеться у звіті про утиски свободи слова в Криму, підготовленому Центром прав людини ZMINA і Кримської правозахисною групою..

Так, згідно з опублікованою інформацією, за період анексії зафіксували: