В анексованому Криму зафіксували понад 300 фактів переслідування журналістів
Правозахисники зафіксували понад 300 фактів переслідування журналістів і блогерів в Криму
Правозахисники зафіксували понад 300 фактів переслідування журналістів і блогерів в Криму
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Крым.Реалии.
Понад 300 фактів переслідування зфиксировано за шість років анексії Росією з боку російських можновладців та силових структур. Про це йдеться у звіті про утиски свободи слова в Криму, підготовленому Центром прав людини ZMINA і Кримської правозахисною групою..
Так, згідно з опублікованою інформацією, за період анексії зафіксували:
- 11 кримінальних і 13 адміністративних справ проти журналістів і блогерів
- 23 фізичних нападу
- 20 обшуків
- 8 випадків тортур
- 47 довільних затримань
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