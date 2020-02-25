Третьякова анонсувала індексацію пенсій і ліквідацію Пенсійного фонду
"Три рази у цьому році пенсія буде проіндексована. Можливо, відсоток індексації буде менше, ніж розраховував попередній уряд. Тому, що формула 50/50 (ми теж її прийняли) - це половина від величини інфляції і половина від відсотка зростання заробітної плати. А інфляція в 13-18% це не інфляція в 3-5%, яку ми спостерігаємо зараз. Що стосується мінімальної заробітної плати, то вона в цьому році теж виросте двічі - з 1 липня, і з 1 грудня. І все це закладено в бюджет", - розповіла вона ZN.UA.
У кого та наскільки зростуть пенсії в березніПроіндексують пенсії за віком, за вислугою років та ще декільком категоріям громадян. Індексація не торкнеться пенсій держслужбовців, науковців, помічників нардепів. 24 лютого 2020, 18:47
Також за її словами, депутати шукають формат перезавантаження ПФУ.
"Один з варіантів - ліквідація Пенсійного фонду та передача його функцій Мінфіну або Держказначейству. Або перетворення ПФУ разом із фондами соціального страхування і безробіття в Національне страхове агентство", - розповіла нардеп.
Нагадаємо, Гончарук анонсував аудит Пенсійного фонду.
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