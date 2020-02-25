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25 лютого 2020, 14:28 3

Через пташиний грип птахофабрики Полтавщини працюють у закритому режимі

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25 лютого 2020, 14:28 3
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У Полтавській області птахофабрики перевели на закритий режим роботи через загрозу пташиного грипу
Фото: Pixabay
У Полтавській області птахофабрики перевели на закритий режим роботи через загрозу пташиного грипу

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Новини Полтавщини.

Фахівці Полтавського міського управління ГУ Держпродспоживслужби разом із представником Регіональної лабораторії Держпродспоживслужби провели перевірку на ПрАТ "Полтавська птахофабрика” та вручили оператору 2 приписи за виявлені несуттєві порушення.

Уцілому спеціалісти зазначили, що на цих підприємствах дотримуються вимоги біобезпеки та закритий режим роботи забезпечили.

Нагадаємо, що з метою профілактики захворювання птиці на грип, завозити її необхідно з благополучних областей і районів, а потім поміщати на карантин.

Як ми повідомляли раніше, в Італії вперше за останні роки зафіксували спалах пташиного грипу. Фермери знищили вже приблизно півмільйона курей.


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