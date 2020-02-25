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25 лютого 2020, 12:11 3

У "Слуги народу" є запитання до Кабміну – Руслан Стефанчук

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25 лютого 2020, 12:11 3
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Віце-спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук на Форумі реформ заявив, що не в усьому згодний з діями Кабінету Міністрів
Фото:censor.net.ua
Віце-спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук на Форумі реформ заявив, що не в усьому згодний з діями Кабінету Міністрів

Про це пише RegioNews.

Стефанчук вважає нормальним суперечки між депутатами і міністрами:
"Це абсолютно нормально. Це дискусія між парламентом і Кабміном", – сказав він.

Руслан Стефанчук розповів також, що не влаштовує в роботі Кабміну його особисто:

"У нас є зауваження до уряду. Найперше - це декомунізація радянського законодавства. Це один з перших законів, який провадився у Верховній Раді, – зазначив нардеп. - Антирадянська гільйотина не повинна рубати все і до питання декомунізації потрібно поставитися більш критично".

Також Стефанчук незадоволений темпами введення соціальних стандартів.
"Мені б хотілося, щоб швидше вводилися соціальні стандарти, щоб краща була комутація, щоб пояснювати свої кроки", – сказав депутат.

Нагадаємо, 21 лютого Верховна Рада заслухала звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету міністрів України у 2019 році.


#Руслан Стефанчук #слуга народа
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