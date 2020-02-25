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25 лютого 2020, 12:00 2

У Харкові скасували концерт російського актора, який відвідував Крим

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25 лютого 2020, 12:00 2
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У Харкові скасовано концерт російського актора Михайла Поліцемайко, який неодноразово мав виступ у анексованому Криму та є у списках сайту "Миротворець"
Фото: ГО Світанок
У Харкові скасовано концерт російського актора Михайла Поліцемайко, який неодноразово мав виступ у анексованому Криму та є у списках сайту "Миротворець"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Громадську організацію "Світанок”.

"Концерт кримнашиста Поліцеймако у Харкові скасовано! Декілька діб тому ми відправили звернення до СБУ та ДПСУ і результат вже є. Вистави у Харкові не буде”, - сказано в повідомленні.

Раніше RegioNews повідомляло, що харківські активісти вимагають не пускати до України російського актора.


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