У Харкові скасували концерт російського актора, який відвідував Крим

У Харкові скасовано концерт російського актора Михайла Поліцемайко, який неодноразово мав виступ у анексованому Криму та є у списках сайту "Миротворець"

Фото: ГО Світанок

У Харкові скасовано концерт російського актора Михайла Поліцемайко, який неодноразово мав виступ у анексованому Криму та є у списках сайту "Миротворець"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Громадську організацію "Світанок”. "Концерт кримнашиста Поліцеймако у Харкові скасовано! Декілька діб тому ми відправили звернення до СБУ та ДПСУ і результат вже є. Вистави у Харкові не буде”, - сказано в повідомленні. Раніше RegioNews повідомляло, що харківські активісти вимагають не пускати до України російського актора.

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