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25 лютого 2020, 11:52 3

Запорізький аеропорт підготували до можливого прибуття людей з Китаю

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25 лютого 2020, 11:52 3
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Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк дав доручення проконтролювати питання санітарних пунктів в аеропорту
Фото: Голос Запорожья
Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк дав доручення проконтролювати питання санітарних пунктів в аеропорту

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Голос Запорожья.

У зв'язку з можливістю прийняття пасажирів з Китаю, аеропорт "Запоріжжя" будуть вдосконалювати, щоб не допустити поширення коронавіруса.

Деякі превентивні заходи вже використовують. Серед них – захисні костюми і цілодобові фельдшерські бригади. Список розширюють. В. о. директора КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" Олексій Дубревский вже розповів, що зроблено на сьогодні.

Так, в аеропорту обладнана окрема карантинна стоянка для літаків, є гігієнічні засоби - маски, рукавички,термометри, дезінфікуючі засоби, захисні костюми. Підготовлений повноцінний фельдшерський пункт

Також є спеціальний ізолятор для двох людей, при потребі приміщення виділять додатково.


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