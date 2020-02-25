В уряді корупції немає – прем’єр Олексій Гончарук
Про це він заявив, виступаючи у Києві на "Форумі реформ: на шляху до Вільнюса", повідомляє RegioNews.
"Зараз у найвищому ешелоні влади корупції не стало, в уряді корупції немає. Але ще багато корупції залишилося на середньому рівні, на місцях, і з цим маємо справлятися", - сказав Гончарук.
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вважає, що найбільшим здобутком України за останнє 10-ліття є демократія. Наступне завдання - трансформувати економіку.
"Головним здобутком нашої країни за останні десятиліття є демократія. Звичайно, це робить нас більш вразливими, бо інформаційні війни дають можливість комусь розхитувати ситуацію, намагатися зіштовхувати різні частини суспільства, але головне, що в нас є дух свободи і бажання змінюватися. Ми точно як країна в цьому плані вже відбулися", - констатував прем’єр.
Прем'єр нагадав, що торік уряд був в основному зосереджений на енергетичній безпеці країни, а в цьому році буде сфокусований на розвитку економіки.
"Я впевнений, що країну можна зміннити найближчим часом докорінно, і це може зробити нашу державу однією з найбільш успішних і цікавих у світі", - зазначив Гончарук.
Нагадаємо, сьогодні 25 лютого 2020 року відбувається "Форум реформ: на шляху до Вільнюса”, де провідні політики та експерти обговорюють прогрес впровадження реформ за перші пів року діяльності уряду та парламенту, а також пріоритети реформ в Україні на 2020-2021 роки.
Програма Форуму включає 6 панельних дискусій:
- Синхронізація порядку денного реформ: Програми дій уряду і парламенту, пропозиції; громадянського суспільства та запит громадян;
- Народовладдя і належне урядування: як посилити підзвітність та ефективність органів влади;
- Економічне зростання: як покращити бізнес-клімат і добробут громадян?
- Верховенство права: як побудувати справедливу систему правосуддя і дієві органи правопорядку;
- Розвиток людського капіталу: рух до європейських стандартів якості життя;
- Національна безпека та реінтеграція тимчасово окупованих територій.
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