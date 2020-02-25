Щотижня на Закарпатті кордон перетинає 500 бусів в Італію та назад

Відсьогодні в пункті пропуску "Тиса" розпочато проведення температурного скринінгу громадян, які їдуть в Україну з Європи

Фото із сайту Прикордонної служби України

Відсьогодні в пункті пропуску "Тиса" розпочато проведення температурного скринінгу громадян, які їдуть в Україну з Європи

Як повідомляє RegioNews із посиланням на Прикордонну службу України, пункт пропуску "Тиса" є основним напрямком в’їзду та виїзду з України в Італію.

"Через пункт пропуску "Тиса" виконуються нерегулярні рейси – це близько 500 мікроавтобусів на тиждень, які перетинають державний кордон України, прямуючи в Італію та в зворотному напрямку", – зауважив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

Наразі 2-3 автобусні рейси виконуються через пункти пропуску "Шегині" та "Краківець" на українському кордоні з Республікою Польща. Там також буде проводитися температурна перевірка громадян.

Крім того, пряме авіаційне сполучення України з містами Італії виконується через Міжнародні аеропорти "Бориспіль" та "Київ". Це приблизно 20 рейсів щоденно. Пасажирів в аеропортах перевірятимуть.

Таким чином Держприкордонслужба спільно з Міністерством охорони здоров'я вживає максимум можливих заходів для запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Нагадаємо, учора на Закарпатті з ГРВІ госпіталізували чоловіка, який 22 дні тому контактував з громадянином Китаю.